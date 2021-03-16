Дети-льготники: разъяснен порядок приема в первые классы

- Есть категории граждан, которые обладают первоочередным правом и преимущественным правом при зачислении в первые классы.

Первоочередное право определяется законодательством РФ, ведомственными законами, порядком зачисления. Таким правом обладают дети военнослужащих, сотрудников полиции, УФСИН, таможенных органов, противопожарной службы.

Данное право реализуется по месту жительства семей, а значит необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывание на закрепленной территории. А дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в школе, пользуются преимущественным правом при зачислении независимо от их регистрации, - пояснила Любовь Иконникова. (Видео)

В управлении образования Администрации для родителей будущих первоклассников организована горячая линия: 71-34-34. Кроме того, вся актуальная информация и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы опубликованы на сайте Администрации.