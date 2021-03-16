В дни школьных каникул музей «Кижи» проведет программу для школьников

Программа «Умные каникулы», которую предлагает школьникам Петрозаводска музей «Кижи» на дни весенних каникул включает в себя в себя экскурсии по выставочным залам и фондохранилищу музея, занятия в студии керамики, игры, творческие задания, мультфильмы на большом экране и многое другое, информирует сайт правительства Карелии.

Детская программа рассчитана на пять дней, с 22 по 26 марта. Дети смогут попробовать себя в роли блогеров и создать свой видеосюжет. Девочкам дадут возможность сфотографироваться в народных костюмах, а мальчишек ждут молот и наковальня в настоящей кузнице.

Фото с сайта правительства Карелии