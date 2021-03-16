Аналитика МТС: смартфоны набирают вес

В 2020 году россияне стали выбирать более автономные смартфоны. Средняя емкость батареи мобильных гаджетов в 2020 году выросла на 21% до 3987 мАч по сравнению с 2019 годом. За последние пять лет размер аккумуляторов мобильных устройств увеличился на 70%. В 2015 году их емкость составляла в среднем 2315 мАч.

Трафик передачи данных в мобильной сети МТС в 2020 году вырос почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Россияне стали больше времени проводить со смартфонами и просматривать больше контента. Это приводит к повышенной нагрузке на батарею гаджета и более быстрому её разряду. В ответ на меняющееся пользовательское поведение производители гаджетов стали устанавливать более емкие аккумуляторы.

Увеличение батарей привело к тому, что впервые за пять лет изменился тренд на создание тонких девайсов. Модели 2020 года стали на 6% толще устройств 2019 года, а средняя толщина современных смартфонов вплотную приблизилась к гаджетам 2015 года — 8,5 мм. Из-за мощных аккумуляторов средний вес смартфонов за год увеличился на 7% до 176 граммов — рекордный показатель за всю историю современных смартфонов. Пять лет назад мобильные аппараты были на 22% легче, чем сейчас.

Девайсы от Apple не поддержали оба тренда: смартфоны 2020 года получили в среднем на 10% менее емкие батареи и стали на 11% тоньше, чем линейка iPhone 2019 года.