16 марта 2021, 14:05
Мэрия Петрозаводска ищет специалиста в комитет ЖКХ
Администрации карельской столицы требуется специалист с высшим образованием
В мэрии Петрозаводска открыта новая вакансия. Об этом объявила пресс-служба администрации карельской столицы.
Мэрия ищет специалиста в области транспортного обслуживания для работы в управлении дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства. Новый работник должен иметь высшее образование.
Кандидаты на указанную должность могут присылать резюме на электронный адрес andrey.maslyakov@petrozavodsk-mo.ru. Сделать это необходимо до 1 апреля. Фото safedoors.ru