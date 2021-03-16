Мэрия Петрозаводска ищет специалиста в комитет ЖКХ

В мэрии Петрозаводска открыта новая вакансия. Об этом объявила пресс-служба администрации карельской столицы.

Мэрия ищет специалиста в области транспортного обслуживания для работы в управлении дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства. Новый работник должен иметь высшее образование.

Кандидаты на указанную должность могут присылать резюме на электронный адрес andrey.maslyakov@petrozavodsk-mo.ru. Сделать это необходимо до 1 апреля. Фото safedoors.ru