16 марта 2021, 14:05
Общество

Мэрия Петрозаводска ищет специалиста в комитет ЖКХ

Администрации карельской столицы требуется специалист с высшим образованием

В мэрии Петрозаводска открыта новая вакансия. Об этом объявила пресс-служба администрации карельской столицы.

Мэрия ищет специалиста в области транспортного обслуживания для работы в управлении дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства. Новый работник должен иметь высшее образование.

Кандидаты на указанную должность могут присылать резюме на электронный адрес andrey.maslyakov@petrozavodsk-mo.ru. Сделать это необходимо до 1 апреля. Фото safedoors.ru

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Метки: 
Петрозаводск
Мэрия
вакансия
комитет жкх
транспортное обслуживание
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