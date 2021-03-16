Завтра РКС проведет «Горячую линию о холодной воде»

Завтра «Российские коммунальные системы» с 11:00 до 12:30 будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках «Горячей линии о холодной воде». Звонков ждут, в том числе и от клиентов «РКС-Петрозаводск». Чтобы задать вопрос о начислениях, сообщить о проблеме или поделиться обратной связью о работе водоканала, абонентам необходимо позвонить на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 или заранее прислать свой вопрос на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, также можно отправить сообщение в WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79.

Горячую линию в режиме реального времени проведет коммерческий директор РКС Светлана Логинова.

«Первая горячая линия этого года обещает быть по-настоящему жаркой. Мы знаем, что у наших абонентов накопилось много вопросов, и в самое ближайшее время они смогут их задать»

- говорит Светлана Логинова.

Ответы на вопросы будут опубликованы на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» и в разделе «Горячая линия о холодной воде» на сайте.