16 марта 2021, 11:10
Прощание с погибшим на улице Куйбышева мужчиной пройдет 17 марта
14 марта трагически погиб Дмитрий Александрович Васильев 1971 года рождения
Дмитрий Александрович работал инженером в ИП Кудинова И.С. и агентом по страхованию транспортных средств, имущества.
Коллеги и друзья скорбят о трагической смерти доброго, отзывчивого, коммуникабельного, ответственного, исполнительного человека. Дмитрий был готов всегда прийти на помощь.
Выражаем соболезнования семье безвременного ушедшего Дмитрия. Дмитрий навсегда останется в памяти и в сердцах его близких и друзей.
Прощание состоится 17 марта 2021 года с 12.00 до 13.00 по адресу ул. Вольная, д. 4, зал. № 2.