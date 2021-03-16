Прощание с погибшим на улице Куйбышева мужчиной пройдет 17 марта

Дмитрий Александрович работал инженером в ИП Кудинова И.С. и агентом по страхованию транспортных средств, имущества.

Коллеги и друзья скорбят о трагической смерти доброго, отзывчивого, коммуникабельного, ответственного, исполнительного человека. Дмитрий был готов всегда прийти на помощь.

Выражаем соболезнования семье безвременного ушедшего Дмитрия. Дмитрий навсегда останется в памяти и в сердцах его близких и друзей.

Прощание состоится 17 марта 2021 года с 12.00 до 13.00 по адресу ул. Вольная, д. 4, зал. № 2.