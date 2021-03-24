Кабаны-попрошайки из поселка Куркиеки попали на фото

Житель Санкт-Петербурга Александр Девишин заснял свое близкое знакомство с представителями карельской фауны в поселке Куркиеки.

По словам автора фото, такое общение стало возможным потому, что лесных свинок подкармливает местный житель.

С одной стороны, кабаны конечно побаивается людей, но в конце зимы им становится трудно добывать корм из-под снега, поэтому звери смелеют. Всего зимой приходят три семьи, а одна остается и летом.

К людям животные привыкли и откровенно выпрашивают подачки. Тем не менее, желающим пообщаться ближе следует помнить, что это – крупные и опасные звери, при общении с которыми следует быть крайне осторожным.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том как матерый кабан-секач гулял по поселку Кетроваара, вызвав переполох местных жителей.

Фото с личной страницы Александра Девишина