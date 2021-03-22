В Спасской Губе лиса играет с собакой в догонялки на глазах у людей

Замечательное видео в группе «Лыжи без границ!» выложил Владимир Дербенев.

На нем, нимало не смущаясь стоящего человека, лиса играет с собакой в салочки. Причем, обоим животным процесс доставляет явное удовольствие и иногда рыжая красавица даже становится преследователем собаки. А чаще – просто откровенно дразнит ее.

Новая забава - спасогубский фрирайд. Фасоль VS Патрикеевна. Приезжайте пораньше, полюбуйтесь,

– говорится в сопровождающем видео тексте.

Фото – скриншот видео.