22 марта 2021, 22:04
В Спасской Губе лиса играет с собакой в догонялки на глазах у людей
Очевидцы утверждают, что животное не боится человека и кормится буквально из рук
Замечательное видео в группе «Лыжи без границ!» выложил Владимир Дербенев.
На нем, нимало не смущаясь стоящего человека, лиса играет с собакой в салочки. Причем, обоим животным процесс доставляет явное удовольствие и иногда рыжая красавица даже становится преследователем собаки. А чаще – просто откровенно дразнит ее.
Новая забава - спасогубский фрирайд. Фасоль VS Патрикеевна. Приезжайте пораньше, полюбуйтесь,
– говорится в сопровождающем видео тексте.
Фото – скриншот видео.