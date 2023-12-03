Медведь снял скальп с лесозаготовщиков

В 60 километрах от поселка Троице-Печорское в Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков, сообщается в телеграм-канале 112. Двое рабочих успели сбежать от здоровенного хозяина леса, двум другим повезло куда меньше.

Медведь напал на людей и рвал, пока его не спугнули. Мужчины получили страшные раны. По информации источника, у одного снят «скальп с лица», перелом носа, укус бедра, у другого скальпированная рана головы, перелом предплечья. Пострадавших рабочих госпитализировали.

Шатуна ищут охотники и егеря. По предположению телеграм-канала, зверь не впал в спячку, так как не накопил достаточно жира. // фото unsplash.com/ Marco Pagano