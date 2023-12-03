Женщина нашла в подъезде сумку и попала под уголовную статью

Жительница Карелии в спешке забыла свою сумку с кошельком и мобильным телефоном в подъезде рядом с дверью в квартиру. Пропажу она обнаружила быстро, но сумка к тому времени исчезла, кондопожанка обратилась в полицию.

Стражи порядка обошли квартиры в доме и установили, что сумку забрала 42-летняя соседка потерпевшей. Похитительница выдала сумку с чужими вещами, рассказали в МВД.

В полиции возбудили дело о краже. Женщине может грозить как штраф, так и различные виды работ или лишение свободы. // фото «Петрозаводск говорит»