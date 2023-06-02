Медведь погиб под колесами грузового поезда в Карелии

Грузовой состав насмерть сбил медведя на перегоне станций Аконярви – Гимольская в Суоярвском районе.

ЧП на железной дороге произошло 1 июня. Транспортные полицейские организовали проверку. Информация о гибели животного поступила охотоведу Суоярвского охотхозяйства.

Медведь перебегал пути перед близко идущим локомотивом. Машинист попытался остановить состав, но столкновения избежать не удалось. Хозяин леса погиб от ушибов. В транспортной полиции сообщили, что произошедшее не отразилось на графике движения поездов. // фото unsplash.com