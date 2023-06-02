Вор оставил двух сестер без электрокультиватора

В одном из СНТ в Кондопожском районе произошла кража. Петрозаводчанка, которая на пару с сестрой ведет загородное хозяйство, обнаружила пропажу из хозяйственной постройки электрокультиватора. Ущерб составил тринадцать тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что на дачу иногда приезжал родственник потерпевших. Подозрения подтвердились. К краже оказался причастен ранее судимый петрозаводчанин.

Мужчина весной наведался на дачу, чтобы замести следы, использовал определенные ухищрения, предположили в полиции. Похищенный инструмент он сбыл за несколько тысяч рублей. Фигурант уголовного дела признательные показания. // фото unsplash.com