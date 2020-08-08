Медики назвали полезные для сердца продукты

Бобовые продукты способны снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск развития болезней сердца. Такому выводу пришли канадские медики из Гуэлфского университета.

Бобовые (нут, бобы, чечевица и другие) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему за счет снижения уровня сахара и холестерина. Эти продукты помогают уберечь сосуды от повреждения, пишут «Известия». Однако специалисты отмечают, что бобовые не стоит считать панацеей. Эти продукты могут быть лишь эффективной мерой профилактики.

Кроме того в бобовых содержится много клетчатки и белка. Перед тем, как готовить бобовые, специалисты рекомендуют замачивать их на восемь часов.