08 августа 2020, 14:24
Здоровый интерес

Медики назвали полезные для сердца продукты

Зарубежные специалисты не считают бобовые панацеей, но говорят об их эффективности, как меры профилактики

Бобовые продукты способны снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск развития болезней сердца. Такому выводу пришли канадские медики из Гуэлфского университета.

Бобовые (нут, бобы, чечевица и другие) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему за счет снижения уровня сахара и холестерина. Эти продукты помогают уберечь сосуды от повреждения, пишут «Известия». Однако специалисты отмечают, что бобовые не стоит считать панацеей. Эти продукты могут быть лишь эффективной мерой профилактики.

Кроме того в бобовых содержится много клетчатки и белка. Перед тем, как готовить бобовые, специалисты рекомендуют замачивать их на восемь часов.

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Метки: 
питание
здоровье
сердце
сахар в крови
бобовые продукты
чечевица
нут