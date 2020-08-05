05 августа 2020, 21:07
Здоровый интерес

Диетолог назвала продукт для поднятия настроения

По мнению Антонины Стародубовой, дыня может помочь улушчить настроение, но злоупотреблять ей не стоит

Оказывается, что поднять настроение может дыня. Эксперты считают, что содержащиеся в ней вещества благотворно влияют на нервную систему человека и способствуют улучшению настроения. Таким мнением с агентством городских новостей «Москва» поделилась главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По мнению эксперта, дыня – источник витаминов А, С, В, Е, фолиевой кислоты, бета-каротина, минеральных веществ: калия, магния, фосфора, кобальта и кремния.

Благодаря такому набору, дыня оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний, добавила она.

Тем не менее, Стародубова не рекомендовала употреблять больше 400 граммов мякоти в день, чтобы не набрать лишний вес. Также она напомнила, что дыня противопоказана некоторым людям при ряде заболеваний или индивидуальной непереносимости.

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Метки: 
питание
дыня
настроение
антонина стародубова
витамины
ожирение