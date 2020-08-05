Диетолог назвала продукт для поднятия настроения

Оказывается, что поднять настроение может дыня. Эксперты считают, что содержащиеся в ней вещества благотворно влияют на нервную систему человека и способствуют улучшению настроения. Таким мнением с агентством городских новостей «Москва» поделилась главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По мнению эксперта, дыня – источник витаминов А, С, В, Е, фолиевой кислоты, бета-каротина, минеральных веществ: калия, магния, фосфора, кобальта и кремния.

Благодаря такому набору, дыня оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний, добавила она.

Тем не менее, Стародубова не рекомендовала употреблять больше 400 граммов мякоти в день, чтобы не набрать лишний вес. Также она напомнила, что дыня противопоказана некоторым людям при ряде заболеваний или индивидуальной непереносимости.