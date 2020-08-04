Врач назвала простой способ снизить уровень холестерина

Есть несколько способов, как можно снизить уровень холестерина без каких-либо лекарств. Советами с россиянами поделилась врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

Так, в беседе с «Комсомольской правдой» специалист посоветовала частично заменить сливочное масло на льняное. Также нужно добавить в рацион питания рыбий жир. Этот компонент участвует в обмене холестерина, помогает доставить его в нуждающиеся в нем органы и ткани. Желательно употреблять овсяные отруби, овсянку, яблоки, цитрусовые и чеснок.

Врач уточнила, что холестерин в умеренном количестве необходим организму. По ее словам, в день можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла или 80 граммов телячьей печени.