Сотрудники ИС-Центра рассказали про лечение сосудистых патологий

Сосудистые патологии у взрослых занимают одно из лидирующих заболеваний. В их лечении приоритетное значение имеет оперативность и эффективность применяемых методик.

Инновационный сосудистый центр – это сочетание передовых европейских методик, новейшего оборудования и высокого профессионализма сотрудников, готовых решить любую стоящую перед ними задачу. Спектр деятельности клиники охватывает различные сосудистые патологии – от косметического варикоза до инфаркта, трофических язв или гангрены.

С полным перечнем услуг, врачами, методиками и ценами можно ознакомиться на сайте https://angioclinic.ru/. Здесь же можно найти отзывы пациентов, получить онлайн-консультацию, записаться на прием.

Преимущества и направления работы

Инновационный сосудистый центр – многоуровневая структура, состоящая из нескольких амбулаторных отделений в различных городах России и главного круглосуточного стационара, локализованного в Москве. На амбулаторном уровне специалистами решаются такие задачи, как первичный осмотр, диагностика, консервативное лечение таких патологий, как косметический варикоз, консервативные болезни сердца или некоторые неврологические заболевания.

При необходимости хирургического вмешательства пациент направляется в центральный стационар, где может рассчитывать не только на квалифицированное лечение, но и на прохождение реабилитационного курса.

Ориентир в деятельности Центра – применение передовых врачебных практик мирового масштаба, позволяющих реализовать все возможности современной сосудистой хирургии. Высокий профессионализм сотрудников, постоянно повышающих свой квалификационный уровень, в сочетании с новейшим оборудованием позволяет решать самые сложные врачебные задачи.

В списке основных направлений деятельности Центра:

флебология – лечение варикоза любой стадии, лечение острых и хронических болезней вен, тромбозов венозных клапанов и пр;

сосудистая хирургия – лечение атеросклероза, гангрены конечностей, причем в большинстве случаев без ампутации;

кардиология – хроническая и острая ишемия, патологии коронарных сосудов и пр;

реконструктивная пластика – специалистам центра удается устранить даже самые сложные дефекты кожных покровов: трофические язвы, пролежни и пр;

лимфология – лечение лимфостаза и лимфедемы.

На сайте собрана экспертная информация о сосудистых заболеваниях. Так, по ссылке https://angioclinic.ru/zabolevaniya/vlazhnaya-gangrena/ можно узнать о причинах возникновения, особенностях течения и методах лечения гангрены, получить консультацию специалиста.

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