Медик назвал допустимую порцию арбуза

Арбузы весьма полезны для здоровья, поскольку обладают массой полезных свойств. Однако, переедать их тоже не стоит, рассказал академик РАН Виктор Тутельян, его слова приводит «Комсомольская правда».

Специалист отметил, что арбузы содержат множество витаминов, кальций, кремний, магний, калий, натрий, железо, цинк, фосфор. При умеренном употреблении они притупляют чувство голода, тем самым помогают в похудении. Арбуз содержит много жидкости, которая заполняет желудок и притупляет чувство голода.

Однако, плоды содержат большое количество сахара, поэтому к их употреблению стоит отнестись с ответственностью, чтобы не нанести удар по поджелудочной железе. Арбузы лучше есть после основного приема пищи. При этом детям стоит есть не более 400 граммов арбуза, а взрослым - не более 500 граммов.