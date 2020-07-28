Раскрыт способ защиты Ефремова на суде

На судебном процессе по делу о смертельном ДТП в Москве с участием Михаила Ефремова заслуженный артист России будет молчать. Говорить за актера будут его представители, сообщает РИА Новости.

Как рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, актер устал от всего. Он хочет, чтобы процесс как можно быстрее закончился. По словам защитника, Ефремов смиренно примет любой приговор. Он по-прежнему тяжело переживает произошедшее. Адвокаты обозначили линию защиты, которой артисту следует придерживаться на суде, а именно молчать.

Предварительное заседание по делу Ефремова состоится завтра, 29 июля.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником в нетрезвом виде, совершил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Вечером 9 июня суд определил для Ефремова меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В начале июля адвокат заявил, что Ефремов не виновен в инкриминируемом ему преступлении и не признает вину.