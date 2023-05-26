26 мая 2023, 14:49
Майские заморозки придут в Карелию в ближайшие выходные
В воздухе и на земле ожидается понижение температуры до минус трех градусов
Ночные и утренние заморозки ожидаются местами по Карелии и в Петрозаводске. Об опасном погодном явлении предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе. Понижение температуры ожидается как в воздухе, так и на земле.
«В ночные и утренние часы 27 и 28 мая местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1,-3 градусов»,
- сказано в предупреждении ЕДДС.
Заморозки могут негативно сказаться на цветущих растениях.
Карельские синоптики отмечают, что похолодание в конце мая – не редкость. Ранее специалисты предупреждали о смене погоды в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. // фото unsplash.com