Майские заморозки придут в Карелию в ближайшие выходные

Ночные и утренние заморозки ожидаются местами по Карелии и в Петрозаводске. Об опасном погодном явлении предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе. Понижение температуры ожидается как в воздухе, так и на земле.

«В ночные и утренние часы 27 и 28 мая местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1,-3 градусов»,

- сказано в предупреждении ЕДДС.

Заморозки могут негативно сказаться на цветущих растениях.

Карельские синоптики отмечают, что похолодание в конце мая – не редкость. Ранее специалисты предупреждали о смене погоды в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. // фото unsplash.com