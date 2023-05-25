Похолодание и грозы – «летнее» тепло в конце мая покидает Карелию

Прогноз карельских синоптиков отнюдь не радует. Нам обещают резкую смену погоды – провалимся в холод.

С четверга, 25 мая, холодный атмосферный фронт развернет температурный тренд. Температура воздуха начнет опускаться на северо-западных территориях Карелии. Здесь обещают до +13, +16 градусов. 26 мая под влиянием холодной воздушной массы окажется вся республика. При этом по прогнозу специалистов Гидрометцентра, в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой.

Максимума похолодание достигнет в ближайшие выходные. В Петрозаводске днем температура воздуха ожидается в пределах +14, а ночью 27-28 мая высока вероятность заморозков.

Тем не менее, как отмечают синоптики, похолодание в конце мая вовсе не редкость. Например, в Петрозаводске 24 мая 2019 года и 25 мая 1997 года температура воздуха по ночам опускалась до -2,8. // фото «Петрозаводск говорит»