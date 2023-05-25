Погода в Карелии сегодня начнет меняться

Сегодня, 25 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +20, +25°С, на северо-западе +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +23, переменная облачность, вечером дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, вечером дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com