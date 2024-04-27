Мать с младенцем на руках выпала из окна многоэтажки и погибла

Женщина с 8-месячным ребенком на руках выпала из окна многоэтажки в Улан-Удэ. Она погибла, ребенок остался жив, но находится в тяжелом состоянии. Прокуратура ведет проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Трагедия случилась в Октябрьском районе Улан-Удэ, в поселке Энергетик. Женщину нашли под окнами 10-этажного дома. Она упала либо с 7, либо с 10 этажа, пишут в соцсетях. В квартире в это время был ее муж.

Мать врачи не спасли, а восьмимесячный мальчик выжил, но получил тяжкие телесные повреждения. // фото: unsplash.com