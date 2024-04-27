27 апреля 2024, 11:21
Прокуратура проводит проверку после пожара на заводе ДОК «Калевала»
Пожар на крупном предприятии в Петрозаводске произошел утром в субботу
Региональная прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе ДОК «Калевала» на Шуйском шоссе утром 27 апреля. На место ЧП выезжал прокурор республики Дмитрий Харченков.
Надзорный орган контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной и промышленной безопасности. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер.
Пожар вспыхнул в 4:10, в 07:02 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 600 кв.м. К тушению пожара были привлечены 50 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 10 единиц техники. // фото и видео пресс-службы прокуратуры РК