Женщина из-за неприязни украла у родных мужа деньги и украшения

Петрозаводчанка из-за неприязни обворовала квартиру родственников своего супруга. Несколько лет она хранила молчание, но потом призналась.

50-летнюю горожанку осудили за кражу с незаконным проникновением в жилище, сообщает телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов РК.

Женщина украла запасной ключ и, когда никого не было в квартире, похитила деньги и ювелирные украшения. Ущерб превысил 3,6 млн рублей. Спустя несколько лет во время разговора с потерпевшим женщина вдруг созналась в краже. Она вернула часть ворованного, включая драгоценности.

Дело дошло до суда. Петрозаводский горсуд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также она должна будет вернуть более миллиона рублей в счет не возмещенного добровольно ущерба.



Приговор пока не вступил в силу. // фото: «Петрозаводск говорит»