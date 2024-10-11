Мать не успела приватизировать жилье и умерла – дочь пошла в суд

Женщина подала иск в Суоярвский районный суд и попросила признать за ней право собственности на жилье, оставшееся после кончины матери. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

При жизни мать подала заявление на приватизацию квартиры, однако не успела завершить процесс.

Суд установил, что намерение приватизировать жилплощадь у покойной действительно было, ее заявление не отзывалось, а спорная квартира относилась к жилищному фонду социального использования. Это означало, что оснований для отказа в приватизации не было.

Так как дочь уже вступила в наследство, суд постановил, что она имеет полное право унаследовать и квартиру. // фото: pixabay.com