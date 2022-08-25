Мастерство своих питомцев показывали силовики-кинологи

На базе Центра кинологической службы МВД Карелии состоялись соревнования по многоборью со служебными собаками среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. Организатором состязаний выступило Карельское региональное общество «Динамо», сообщили в пресс-службе УВД.

За звание лучших боролись специалисты-кинологи из республиканского МВД, Карельской таможни, Пограничного управления ФСБ и Петрозаводского линейного отдела. Их четвероногие помощники показали свое мастерство в поиске наркотических и взрывчатых веществ в багаже, в помещении и автотранспорте.

В командном зачете победу одержали кинологи из республиканского МВД. Второе место завоевали сотрудники погрануправления, третье – команда транспортной полиции. В личном зачете кинолог карельского МВД Григорий Воробьев и бельгийская овчарка Эра оказались лучшими в поиске взрывчатых веществ. В поиске наркотических веществ первое место заняли Оксана Карельская из таможни и золотистый ретривер Голдвин Геремия. Фото: 10.мвд.рф.