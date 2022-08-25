25 августа 2022, 11:59
Непогода накрывает юг Карелии и Петрозаводск
Сильные дожди ожидаются сегодня в республике
Днем 25 августа в южных и юго-восточных районах Карелии ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр РК.
Под действие неблагоприятного явления может попасть и столица республики, отметили в ЕДДС.
Ранее синоптики предупреждали о том, что в ночь на 25 августа сильные дожди и грозы придут в северные районы Карелии. Фото: unsplash.com