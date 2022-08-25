25 августа 2022, 11:59
Общество

Непогода накрывает юг Карелии и Петрозаводск

Сильные дожди ожидаются сегодня в республике

Днем 25 августа в южных и юго-восточных районах Карелии ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр РК.

Под действие неблагоприятного явления может попасть и столица республики, отметили в ЕДДС.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в ночь на 25 августа сильные дожди и грозы придут в северные районы Карелии. Фото: unsplash.com

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Метки: 
Дождь
Петрозаводск
ЕДДС
Гидрометцентр
новости Карелии