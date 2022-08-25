Непогода накрывает юг Карелии и Петрозаводск

Днем 25 августа в южных и юго-восточных районах Карелии ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр РК.

Под действие неблагоприятного явления может попасть и столица республики, отметили в ЕДДС.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в ночь на 25 августа сильные дожди и грозы придут в северные районы Карелии. Фото: unsplash.com