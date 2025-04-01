Массовые проверки водителей пройдут в среду в Петрозаводске

В среду, 2 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.

На дорогах карельской столицы будут останавливать все автомобили подряд. Стражи порядка планируют искать пьяных водителей - для этого будут организованы тотальные проверки.

Петрозаводчан просят помогать полиции. Любой горожанин может сообщить о нетрезвом автомобилисте в дежурную группу ГАИ по телефонам: 715-900, 78-44-44.