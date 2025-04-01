01 апреля 2025, 15:02
Массовые проверки водителей пройдут в среду в Петрозаводске
Рейд «Контроль трезвости» планируют провести 2 апреля в карельской столице
Фото ГАИ
В среду, 2 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.
На дорогах карельской столицы будут останавливать все автомобили подряд. Стражи порядка планируют искать пьяных водителей - для этого будут организованы тотальные проверки.
Петрозаводчан просят помогать полиции. Любой горожанин может сообщить о нетрезвом автомобилисте в дежурную группу ГАИ по телефонам: 715-900, 78-44-44.