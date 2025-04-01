Конфликт в Заозерье между властью и населением набирает обороты

По словам главы поселения, публичные слушания по бюджету в Заозерье прошли без нарушений: в срок, с уведомлениями и объявлениями. Девять жителей на слушаниях присутствовали, велась аудиозапись и протокол. Финансовые таблицы, о которых говорит инициативная группа, администрация публиковать не обязана, это внутренний бухгалтерский документ. Но после просьбы сельчан и эти документы были обнародованы.

Депутат Петросовета, юрист Ольга Тужикова, которая представляет сельчан в суде, уточнила, что в бюджете на 2025 год повышены расходы на администрацию. Татьяна Шалапанова рассказала о том, что двухэтажное здание администрации - это не только ее личный кабинет. Здесь располагаются библиотека, парикмахерская, дом культуры. Кроме того, в расходы поселения входит муниципальная общественная баня.

Глава Заозерского поселения призналась, что тот конфликт, который раздувает группа сельчан, мешает им работать, они были готовы урегулировать его до суда. Заявление в суд подписали 26 человек, а пришли на заседание только четверо. Поселение понесло дополнительные расходы, которые они могут взыскать с тех, кто этот суд проиграл - то есть с сельчан.

А обращение в Верховный суд Карелии - это продолжение разжигания конфликта, у которого нет никаких законных оснований, так считает глава Заозерья. Подробнее - в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".