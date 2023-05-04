Массовые проверки водителей организуют в Петрозаводске в пятницу

В пятницу, 5 мая, в Петрозаводске будет организован рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов и будут выявлять пьяных водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей карельской столицы попросили не оставаться в стороне. Горожане могут позвонить в дежурную группу Госавтоинспекции и рассказать о людях, садящихся за руль в нетрезвом виде. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

В ведомстве напомнили, что пьяный водитель представляет серьезную опасность для других участников дорожного движения, поскольку не может полностью контролировать ситуацию на дороге. // Фото ГИБДД Петрозаводска