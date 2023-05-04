Продлен прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

АСИ и Фонд «Росконгресс» продлили прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов. Такое решение принял оргкомитет форума во главе с помощником Президента России Максимом Орешкиным. Подать свою идею можно до 21 мая включительно на крауд-платформе.

Основной задачей форума «Сильные идеи для нового времени» является отбор и реализация 100 сильных идей и проектов, которые внесут значимый вклад в развитие нашей страны. На сегодняшний день из Карелии на форум отправлено 12 заявок, на конкурс перспективных брендов - 19.

Как рассказали в республиканском Минэке, форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения проектов.

Сейчас проходит сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени». Это уникальная возможность повлиять на скорость и качество позитивных изменений в Карелии. Призываю предпринимателей республики принять участие в форуме,

- подчеркнули в министерстве.

С начала приема заявок на конкурс брендов подано уже более 3,1 тыс. заявок из всех регионов страны по пяти номинациям. Победители смогут продвинуть свои продукты в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ, их также поддержат партнеры конкурса.

Напомним, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) является одним из организаторов форума, а АНО «Диалог Регионы» - коммуникационным партнером.

https://ideas-forum.ru