21 ноября 2022, 15:26
Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска
22 ноября ГИБДД проведет рейд «Контроль трезвости»
22 ноября в столице Карелии состоится очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей «Контроль трезвости». Госавтоинспекторы будут останавливать автомобилистов для проверки.
За десять месяцев в Петрозаводске от управления были отстранены 802 водителя с признаками опьянения, зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в них один человек погиб, двенадцать получили травмы.
Бдительные петрозаводчане могут сообщить о нетрезвом водителе в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото: Госавтоинспекция