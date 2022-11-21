Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

22 ноября в столице Карелии состоится очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей «Контроль трезвости». Госавтоинспекторы будут останавливать автомобилистов для проверки.

За десять месяцев в Петрозаводске от управления были отстранены 802 водителя с признаками опьянения, зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в них один человек погиб, двенадцать получили травмы.

Бдительные петрозаводчане могут сообщить о нетрезвом водителе в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото: Госавтоинспекция