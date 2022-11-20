20 ноября 2022, 12:14
ГИБДД оштрафовала водителя за тонировку
С начала года в Карелии к ответственности привлекли 1395 водителей
В Прионежском районе автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ с затемненными стеклами.
Приборы показали, что светопропускаемость передних боковых стекол составляет всего 44%, хотя светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. В ГИБДД считают, что такой уровень обеспечивают хороший обзор для водителя.
Инспекторы ДПС составили в отношении кондопожанина административный материал. За тонировку ему грозит штраф в размере 500 рублей.
С начала года в Карелии инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 1395 водителей, которые управляли автомобилем с тонированными стеклами. // фото: Госавтоинспекция РК