ГИБДД оштрафовала водителя за тонировку

В Прионежском районе автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ с затемненными стеклами.

Приборы показали, что светопропускаемость передних боковых стекол составляет всего 44%, хотя светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. В ГИБДД считают, что такой уровень обеспечивают хороший обзор для водителя.

Инспекторы ДПС составили в отношении кондопожанина административный материал. За тонировку ему грозит штраф в размере 500 рублей.

С начала года в Карелии инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 1395 водителей, которые управляли автомобилем с тонированными стеклами. // фото: Госавтоинспекция РК