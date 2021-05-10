Масштабный ремонт дорог продолжается в Петрозаводске

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт на городских улицах Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии, на улице Правды основные работы завершены. На проезжей части Пряжинского шоссе укладывают верхний слой асфальта. На Лесном проспекте продолжают фрезеровать дорожное покрытие, демонтировать старый и укладывать новый бортовой камень. В работах задействованы более 30 единиц техники и несколько десятков специалистов.

Кроме масштабного ремонта дорог и тротуаров в столице Карелии сейчас устраняют проявившиеся дефекты на объектах, которые были отремонтированы в позапрошлом и прошлом году.

В рамках нацпроекта на 2021-2022 годы в разных районах столицы Карелии отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. На ремонт потратят 939 миллионов рублей.