Депутаты выявили дефекты в реконструкции спуска на Титова

Депутат городского совета Александр Антипов и специалисты администрации провели обследование общественной территории. На спуске к Онежскому озеру в створе улицы Германа Титова в 2019 году прошло благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда». По прошествии времени выявился ряд дефектов, на которые было указано подрядной организации ООО «Свой дом».

В частности, обозначены замечания по провалам на брусчатом покрытии, по затирке швов и восстановлению газонного покрытия. Все недочеты, выявленные в ходе комплексного осмотра объекта, подрядчик обязан устранить в рамках гарантийных обязательств.

«Со своей стороны, депутаты Петросовета проконтролируют, чтобы все работы были выполнены качественно и в полном объеме»,

- прокомментировал депутат Петросовета Александр Антипов. (Видео)