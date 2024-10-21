Массаж может помочь сохранить зрение

Сберечь зрение помогут передышки во время использования гаджетов, посещение специалистов, глазная гимнастика. Также помочь глазам может массаж шейно-воротниковой зоны, считает врач Татьяна Тимофеева.

По словам специалиста, он помогает восстановить кровообращение и микроциркуляцию в сосудах глаз, сообщает «Вечерняя Москва». Но для правильного выполнения потребуется консультация окулиста. Можно также массировать точки на лбу, в височной части или между бровями.

Чтобы снять напряжение и усталость, следует плотно зажмуриться на несколько секунд, затем открыть глаза и водить ими вправо, влево, вверх и вниз по диагонали. Такое упражнение позволит дополнительно поработать мышцы.

В ежедневный рацион врач рекомендует включить миндаль, морковь, сладкий перец, черную смородину, крупы, морепродукты. Также восстановиться глазам помогает сон. За час до сна нужно отказаться от гаджетов. // фото unsplash.com/ Lukas Tennie