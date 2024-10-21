Более 30 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Карелии

Более шести тысяч случаев ОРВИ зафиксировано в Карелии за 42 неделю, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего, по данным ведомства, в регионе отмечено 6438 случаев ОРВИ и 121 случай коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 20%.

За прошедшую неделю, с 14 по 20 октября, приостановлена деятельность 34 класса в 19-ти школах, а также одной группы в детском саду.

В Карелии пока нет случаев гриппа, но фиксируют риновирус, парагрипп, сезонный коронавирус. // фото «Петрозаводск говорит»