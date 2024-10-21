Избыточный прием БАДов и витаминов может спровоцировать рак

Избыточное употребление биологически активных добавок может привести к развитию серьезных заболеваний, предупредила эндокринолог Оксана Михалева в интервью «Газете.Ru». Врач подчеркнула, что бесконтрольный прием витаминов представляет смертельную опасность для здоровья.

Михалева объяснила, что чрезмерные дозы БАДов оказывают токсическое воздействие на организм, особенно страдает печень, болезни которой могут привести к летальному исходу.

Особую опасность представляют передозировки витаминами A, E, D и K. В частности, переизбыток витамина D может вызвать отложение кальция в сосудах, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин K при избыточном потреблении увеличивает вероятность тромбоза у пожилых людей, а избыток витамина A может спровоцировать развитие рака и других патологий.

Кроме того, врач отметила, что длительное применение высоких доз витамина C создает дополнительную нагрузку на почки, что может привести к образованию камней. Михалева подчеркнула важность приема БАДов только по назначению специалиста. // фото: pixabay.com