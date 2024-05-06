06 мая 2024, 18:07
Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Голиковке
Спустя время транспортные средства разъехались
Вечером 6 мая на пересечении улицы Калинина и перекрестка Невского произошла авария с участием автобуса.
Водитель легкового автомобиля, совершавшего поворот направо, не пропустил автобус, который двигался по Невского в прямом направлении. Произошло столкновение. Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink.
Из автобуса начали выходить пассажиры. В 17:24 транспортные средства разъехались. На месте ДТП полиции не было. // фото скриншот