Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Голиковке

Вечером 6 мая на пересечении улицы Калинина и перекрестка Невского произошла авария с участием автобуса.

Водитель легкового автомобиля, совершавшего поворот направо, не пропустил автобус, который двигался по Невского в прямом направлении. Произошло столкновение. Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink.

Из автобуса начали выходить пассажиры. В 17:24 транспортные средства разъехались. На месте ДТП полиции не было. // фото скриншот