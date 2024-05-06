Санитарка подняла тяжелого пациента и сломала позвоночник

Сотрудница психиатрической больницы в Екатеринбурге получила тяжелую травму на рабочем месте. Прокуратура помогла добиться компенсации морального вреда.

Врач попросила младшего медицинского работника помочь пересадить лежачего пациента с кровати в инвалидное кресло, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Во время подъема женщина почувствовала в спине сильную и резкую боль. Санитарка не удержалась и упала на пациента. Она приняла обезболивающее, через несколько дней обратилась в больницу и получила больничный, еще через несколько дней женщина обратилась в травмпункт, ее госпитализировали.

Специалисты диагностировали компрессионный перелом позвонка. Госинспекция провела проверку, нашла нарушения. Через суд в пользу пострадавшей сотрудницы взыскали компенсацию в размере 450 тысяч рублей. // фото freepik.com