Родные пропавшего в Карелии рыбака просят помощи с поисками

Родные пропавшего рыбака Павла Владимировича Карконена просят помощи в его поисках. Вечером 2 мая двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Шотозеро (входит в систему реки Шуя, Пряжинский район), но домой не вернулись. Рыбаков искали на воде и на суше, но пока результатов нет. Волонтеры собирают группу для продолжения поисков.

«Если у Вас появится какая-либо информация, просим сообщить по телефону +79212219698 Юлия (жена)»,

- просят родные пропавшего мужчины.

На рыбалку мужчины отправились из поселка Новые Пески на Шотозеро на моторке и не вернулись. МЧС закрывают поиск.

Озеро Шотозеро очень коварное: при сильном ветре высокая волна образуется за считанные минуты. // на снимке: Павел Владимирович Карконен, 1983 г.р./ иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»