Мамаев решил завершить карьеру футболиста

34-летний бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев объявил о завершении футбольной карьеры. О прекращении карьеры спортсмен рассказал в беседе с Матч.Тв. По словам футболиста, он получил несколько предложений, в том числе из-за границы. Со слов Мамаева, он устал и хочет больше времени проводить с семьей. Лето он провел с женой и новорожденным сыном, футболисту такое времяпрепровождение понравилось.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», - сказал Мамаев.

В 2018 году Мамаев вместе с Александром Кокориным устроил драку в Москве. Суд отправил футболистов в колонию. Мамаев получил срок в один год и пять месяцев. // фото РИА Новости/ Виталий Тимкив