Карельские шашисты достойно выступили на первенстве СЗФО

Завершились чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федерального округа по русским шашкам. Карельские спортсмены выступили очень достойно, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Третье место в общем зачете среди юниоров до 20 лет занял Иван Олюшкин. Соответственно, по СЗФО он стал первым.

Первое место в общем зачете среди юношей до 14 лет завоевал Евгений Сорокин. Анна Бурчина – на третьем месте в зачете по СЗФО, она выступала в категории юниорок до 20 лет.

Все призеры - это воспитанники МУ «СШ № 2» города Петрозаводска. // фото: спортшкола № 2 Петрозаводска/ВКонтакте