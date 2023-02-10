Карельские ориентировщики взяли золото и три серебра на первенстве РФ

Российское первенство по спортивному ориентированию началось 10 февраля в Ленобласти. Карельские спортсмены уже отличились, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Они оспаривали победу в дисциплине лыжная гонка на маркированной трассе. Диана Мусатова выиграла золотую медаль среди участников до 21 года. Серебро в этой возрастной группе завоевал Семен Андреев.

В категории юношей до 15 лет серебряную медаль взял Максим Трегубов. Еще одно серебро Карелии принесла Надежда Холманских. Спортсменка выступала в категории юниорок до 24 лет.

В список 10 сильнейших ориентировщиков в разных возрастных категориях вошли: Сергей Зубов, Денис Потапов, Михаил Голубев и Максим Новожилов. Все они - воспитанники спортшколы №2 Петрозаводска. // фото: vk.com/minsportkarelia