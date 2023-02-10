Команда «СКА-Карелия» повторно уступила в Хабаровске

Кондопожская команда «СКА-Карелия» провела очередной матч первенства МХЛ. В Хабаровске «армейцы» повторно сыграли с «Амурскими тиграми» и вновь уступили.

Наши хоккеисты открыли счет в первом периоде, но далее только пропускали. Итоговый результат - 1:4. Этим матчем завершился выезд команды на Дальний Восток.

«СКА-Карелия» занимает последнее, 37-е место в таблице первенства МХЛ. Кондопожане провели 50 игр и выиграли только девять из них.

Следующий матч «СКА-Карелия» проведет 14 февраля в Череповце. // Фото пресс-службы МХК «Амурские тигры»