Малыши смогут посмотреть сказку, а их родители послушать классику

В субботу и воскресенье в Карельской государственной филармонии пройдут концерты классической музыки, а самые маленькие эстеты смогут послушать сказ Павла Бажова под музыку русских композиторов.

19 марта в 18:00 концерт для скрипки с оркестром, «Пушкинские вальсы» и третью симфонию Рахманинова исполнит солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Айсылу Сайфуллина (12+).

20 марта в 11:00 и в 12:00 юным зрителям покажут музыкальную сказку «Приключения оловянного солдатика» (для детей 3-4 лет). Также в 12:00 в другом зале ребята смогут увидеть сказку «Синюшкин колодец» - сказ Павла Бажова под музыку русских композиторов (6+).

Для зрителя более старшего возраста в воскресенье 18:00 прозвучат произведения Шумана, Шопена, Скрябина в исполнении заслуженного артиста России Евгения Михайлова (Казань) (12+). Фото: kgfptz.ru.