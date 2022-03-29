Малоимущие граждане могут получить материальную помощь

В рамках программы «Адресная социальная помощь» оказывается единовременная материальная помощь малоимущим жителям Карелии на приобретение лекарств по рецептам и на возмещение расходов, связанных с проездом к месту лечения или обследования на территории республики.

Единовременная выплата состаляет размер понесенных расходов, но не более 5000 рублей. На них могут претендовать малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, рассказали в министерстве социальной защиты. На сегодняшний день в республике этот минимум составляет для трудоспособного населения 16463 рубля, для пенсионеров 13345 рублей, на детей 14651.

Чтобы получить материальную поддержку, которая выдается раз в год, необходимо представить сведения о доходах за три предыдущих месяца при подаче заявления в Центр социальной работы или в МФЦ по месту жительства. Обратиться необходимо не позднее трех месяцев со дня приобретения лекарств или окончания курса лечения. Фото: tv-karelia.ru.