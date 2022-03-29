Каждый желающий может оказать помощь военнослужащим Карелии

По предложению главы региона Артура Парфенчикова одним из благотворительных фондов открыт банковский счет для сбора средств семьям военнослужащих – участников спецоперации на Украине.

Первое пожертвование на него поступило от самого Артура Парфенчикова. Как отметил глава республики, все собранные деньги пойдут на оказание медицинской, социальной поддержки военнослужащим, а также их родным, в том числе семьям погибших ребят.

Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»

ИНН 1004019741

КПП 100401001

ОГРН/ОГРНИП 1201000007009

Расчетный счет 40703.810.4.25000000697

БИК 048602673

Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.6.00000000673

Назначение платежа: благотворительное пожертвование