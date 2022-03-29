29 марта 2022, 17:04
Каждый желающий может оказать помощь военнослужащим Карелии
Открыт благотворительный счет для семей военнослужащих – участников спецоперации
По предложению главы региона Артура Парфенчикова одним из благотворительных фондов открыт банковский счет для сбора средств семьям военнослужащих – участников спецоперации на Украине.
Первое пожертвование на него поступило от самого Артура Парфенчикова. Как отметил глава республики, все собранные деньги пойдут на оказание медицинской, социальной поддержки военнослужащим, а также их родным, в том числе семьям погибших ребят.
Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001
ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703.810.4.25000000697
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101.810.6.00000000673
Назначение платежа: благотворительное пожертвование