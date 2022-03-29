В Карелии беженцев обеспечат бесплатной сотовой связью

Прибывающих с Украины в Карелию граждан обеспечат мобильной связью. Им предоставят сим-карты с положительным балансом на счете или дадут возможность в течение первого месяца пользоваться услугами связи бесплатно. Об оказываемой помощи сообщается в паблике регионального Минтранса.

Ведомство оказывает содействие по вопросам обеспечения услугами связи, а операторы выезжают в места размещения граждан для оформления договоров на обслуживание. (фото pixabay.com, andrewbecks)