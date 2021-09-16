Максим Трувалев: "Им выгодно, чтобы вы остались дома"

- Дорогие Петрозаводчане!



17,18 и 19 сентября вам предстоит выбор будущего нашего родного города и Карелии! Помните, что мы идем выбирать власть на 5 лет и к этому решению очень важно отнестись серьезно!



Нам говорят, что, якобы, все решено! Это не так! Им выгодно, чтобы вы остались дома, а на избирательные участки дошли те, кто “нужен”. Только общими усилиями мы победим привод и всевозможные махинации! В 2016 году в голосовании приняли участие лишь треть жителей. Неужели мы хотим доверить свою судьбу меньшинству?



Я - коренной житель Карелии и очень ее люблю. Я очень люблю Петрозаводск, и я буду голосовать за того, кто поможет претворить в жизнь все наши планы. За того, кто даст возможность людям почувствовать, что власть повернулась к ним лицом, жизнь с каждым годом становится лучше и комфортнее, а город – красивее. За того, кто за правду и справедливость!



Никто не в праве вам указывать, за кого голосовать! Не будьте административным ресурсом! Никто не узнает, как вы проголосовали на самом деле. Тайна волеизъявления - ваше конституционное право!



Я призываю вас, уважаемые земляки, прийти на избирательный участок и сделать выбор в пользу счастливой Карелии, без лжи и обмана! Вместе мы - сила!



Очень буду вас ждать на участках! Вернем Карелию людям!

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